Águia de Ouro abre último dia de desfiles do carnaval de São Paulo

A chuva deu uma trégua e a Águia de Ouro, primeira escola a desfilar neste sábado, 2, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, entrou na avenida ainda úmida às 22h50.

Nesta edição, o grupo traz como samba-enredo "Brasil, eu quero falar de você! Que país é esse?" e fala sobre dois extremos: as riquezas e as mazelas do País. Em tom politizado, aborda o contraste entre "a farra das elites sociais" e "o povo na rua". A composição tratou ainda da ganância e da ambição dos poderosos.

Banhado de dourado, o carro abre-alas trouxe várias águias de asas abertas que se movimentavam no topo. A apresentação começou no descobrimento do Brasil, com os colonizadores e índios, e uma alegoria com um navio dos descobridores.