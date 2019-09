Agente penitenciário reage a roubo e mata 2 suspeitos na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - Dois suspeitos foram mortos durante um assalto no fim da noite desta terça-feira, 24, na via expressa da Marginal do Tietê, na altura da Ponte dos Remédios, na zona norte de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, a vítima do assalto, um agente penitenciário, reagiu à ação criminosa e atirou nos dois homens.

O caso aconteceu por volta das 23 horas. Ainda de acordo com a polícia, o agente penitenciário estava dirigindo um caminhão, na via expressa da Marginal, no sentido da Rodovia Castelo Branco, quando foi interceptado por outro veículo.

Três homens desembarcaram do carro e anunciaram o assalto. Enquanto um dos criminosos tomou posse do caminhão, o agente penitenciário reagiu, disparando contra os suspeitos.

Os dois homens atingidos pelos disparos foram abandonados pelo comparsa, que fugiu no caminhão da vítima, e morreram no local. O agente penitenciário não ficou ferido.