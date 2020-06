Agência abre mão de retorno da atividade presencial e prevê volta de funcionários só em setembro

Apesar de a Prefeitura de São Paulo ter autorizado a volta gradual do funcionamento dos escritórios na cidade, com horários reduzidos e o limite máximo de 20% do quadro de funcionários, há empresas que não vão retomar as atividades presencialmente porque não se sentem seguras de que o momento permite.

Com 75 funcionários, a CBA+G , agência de branding e design do grupo WPP, planeja voltar para o escritório de mil metros quadrados que ocupava antes da pandemia no bairro paulistano do Brooklin, zona Sul da capital, só em 1º de setembro. “Achamos que não é uma opção saudável voltar agora”, afirma o sócio–fundador e CEO da companhia, Luis Bartolomei.

De acordo com estudos feitos pela empresa, com base na análise de dados colhidos em cidades que também foram duramente pela covid-19 e onde funcionam escritórios da companhia, Milão, Paris e Nova York, e em informações sobre a evolução da doença na capital paulista, a conclusão da companhia é que a pandemia neste momento estaria na fase ascendente. Portanto, não seria o momento adequado ao retorno.

Bartolomei conta também que a empresa fez uma pesquisa recente com os funcionários sobre o estilo de vida: onde moram, condições de transporte até o local de trabalho, entre outras informações, e também questionou se eles queriam voltar para o escritório. O resultado da enquete foi que os funcionários querem continuar trabalhando em casa. O home office da companhia começou em meados de março e dura até hoje.

“Não há mínima condição psicológica para retornarmos e não há a mínima necessidade operacional para que isso aconteça”, afirma Bartolomei. Ele diz que uma das preocupações da empresa é com segundas ondas da doença, após 1º de setembro.

Ele acredita após de 1º de setembro o quadro de funcionários não voltará inteiro para o escritório e metade, provavelmente, vai continuar trabalhando em casa. “Duvido que todo mundo retorne em setembro. Muitos não querem voltar, temem voltar. Acho que esse temor vai durar além de 1º de setembro.”

Receba no seu email as principais notícias do dia sobre o coronavírus