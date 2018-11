Aeroportos de São Paulo têm situação calma neste domingo

A situação nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, e Cumbica, em Guarulhos, era tranqüila na manhã deste domingo, 15, segundo informações da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero).Em Congonhas, dos 64 vôos com partidas previstas para o período de 6 horas às 11 horas deste domingo, 14 foram cancelados, e três saíram com atraso.No Aeroporto Internacional de São Paulo (Cumbica), das 105 partidas programas para até às 11 horas, um vôo foi cancelado e foram registrados 19 atrasos com mais de uma hora.