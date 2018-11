Aeronave passou inclinada pela avenida, diz testemunha

O taxista Paulo Carol, de 43 anos, estava na Avenida Washington Luís quando o airbus da TAM atravessou a via e atingiu o prédio da companhia aérea. Ele levava dois passageiros para o Aeroporto de Congonhas quando o avião passou bem em frente ao veículo. Segundo ele, a aeronave estava inclinada, como se estivesse decolando, mas sem força para subir. O avião também atingiu um poste de luz. De acordo com o taxista, o estrondo no momento da colisão foi tão alto que o fez bater a cabeça na direção do veículo. "Na hora pensei: morri. E lembrei da minha filha de 2 anos e 4 meses". Paulo explicou que com a confusão, seu carro morreu, e que insistiu em tirá-lo da avenida pois ele é seu ganha-pão. Os passageiros do táxi, porém, o impediram e eles saíram correndo. "Nasci de novo", afirmou Paulo.