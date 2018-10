Aeronáutica investiga avião da Latam que pousou em pista errada no Aeroporto de Guarulhos em SP

SÃO PAULO - O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) abriu investigação para saber por qual razão um avião da Latam pousou em pista errada no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na tarde da última quarta-feira, 26 de setembro. O incidente foi considerado grave pelo órgão.

O Airbus A321, prefixo PT-MXH, que levava 184 passageiros e oito tripulantes no voo LA4627, de Fortaleza até o Guarulhos, pousou às 15h47, na pista 27R, quando estava autorizado a aterrissar na pista RWY27L.

O Cenipa irá apurar se houve erro da tripulação e/ou do controle de tráfego aéreo e, se for o caso, emitir recomendações de segurança a respeito. Segundo o órgão, a investigação tem como objetivo prevenir que novas ocorrências com as mesmas características se repitam.

Em nota, a Infraero informou que as ações que cabem ao órgão de controle de tráfego aéreo local para possibilitar a investigação e prevenção de ocorrências aeronáuticas foram adotadas, sendo que não foi observado pela Torre de Controle de Guarulhos qualquer dano à aeronave e ao aeroporto.

A LATAM Airlines Brasil disse que a "ocorrência está sendo investigada pelas autoridades aeronáuticas competentes". A empresa afirmou ainda, em nota, que "segue os mais elevados padrões de segurança, atendendo rigorosamente aos regulamentos de autoridades nacionais e internacionais".