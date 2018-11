Aéreas querem fazer ranhuras só após temporada de férias

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias informou, no início da noite desta segunda-feira, 23, que recebeu proposta da Infraero para que a pista principal do aeroporto de Congonhas fosse interditada, apenas no período noturno, a partir de agosto, para a realização do grooving (ranhuras na pista), durante os próximos dois meses. Diante da proposta, o sindicato informou que irá sugerir à Infraero que a pista fique permanentemente fechada (dia e noite), a partir de 30 de julho - quando termina o período de alta temporada das férias escolares -, para a realização do serviço. Desta forma, o grooving poderia ser concluído em 20 dias, explica o Snea.