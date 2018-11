Advogado viaja separado da família e vê a explosão

Para tranqüilizar a esposa Jamile Ponce de Leon, de 21 anos, que temia em chegar ao aeroporto sozinha com o filho Levi, de 1 ano e oito meses, o advogado Ilderley Ponce de Leon, de 38 anos, decidiu dar prioridade a ela e ao bebê de colo na única vaga disponibilizada pela TAM, com o overbooking do 3054, na terça-feira, 17, em Porto Alegre. Ilderley embarcou uma hora antes em um vôo da Gol e estava no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, esperando a mulher e o filho para embarque imediato na conexão para Manaus. "Meu irmão soube do acidente com o avião onde estavam minha cunhada e meu sobrinho em Congonhas, no momento da queda. Correu para a avenida e entrou em desespero vendo as labaredas comendo o Boeing. Agora está internado em um hospital em São Paulo. Fica se culpando, mas ele só queria protegê-los chegando antes ao aeroporto", lamentou o irmão de Ilderley, Ildebrando Ponce de Leon, que embarcou na tarde desta quarta-feira, 18, para dar assistência ao irmão. "Ele não vai ter cabeça para ir ao IML, vou ter de ir". Segundo Ildebrando, seu irmão conheceu Jamile há três anos quando estava em férias no Ceará. "Minha cunhada é de lá, mas se apaixonaram, casaram e moravam juntos aqui em Manaus há dois anos. O filho é a grande alegria na vida deles", disse, mostrando uma foto de Jamile no aniversário de um ano de Levi, em novembro do ano passado. Segundo a TAM, confirmadas até a tarde desta quarta-feira, 18, pelo menos três pessoas tinham destino final Manaus, em conexões do 3054. Os familiares estão sendo atendidos em uma sala reservada no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Veja também: Os nomes e as histórias por trás dos nomesVinicultores vinham a SP agradecer apoio financeiro Engenheiro morto em desastre estava acostumado a viajar Médica oncologista completaria 29 anos ainda este mês Empresário paulistano já competiu na São Silveste Morte de quatro da mesma família comove BirigüiIrmãs queriam assistir filme de Harry Potter Empresário queria investir em Angola Administrador tinha acabado de voltar de Nova YorkBaiano de 26 anos é uma das vítimas no vôo 3054 Diretor regional e gerente do SBT estavam no vôo Gerdau perde quatro funcionários na tragédia Estudante de medicina de 22 morre em explosãoFilho de ex-ministro do STF está entre os mortosSecretário-executivo da Abimaq morre no acidentePais só souberam da morte do filho pela lista da TAM Tricoteiras vinham a SP para encontro na Fiesp Comissária de Ribeirão completaria 29 anos na terça-feira Ex-secretário-geral da Previdência morreu no acidente Vítima do acidente será sepultada em ItápolisConheça as histórias de quem embarcou no vôo Técnico eletrônico que estava em avião adiantou vôoQuímico viajava sempre por CongonhasDeputado Júlio Redecker é um dos mortos no acidente Engenheiro florestal voltava de palestra em Porto AlegreConheça a história de algumas das vítimas do vôo 3054 Lista das 186 vítimas do acidente O local do acidente Opine: o que deve ser feito com Congonhas? Os piores desastres aéreos do BrasilA cronologia dos acidentes em Congonhas Conheça o Airbus A320Galeria de fotos Assista a vídeos feitos no local do acidente Conte o que você viu e o que você sabe