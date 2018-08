Adversário de Doria na eleição, França diz que governo é dono de 2/3 de área do Pacaembu

SÃO PAULO - O governo do Estado publicou nota na noite dessa quarta-feira, 15, afirmando ser dono de dois terços da área total do Complexo do Pacaembu, na região oeste de São Paulo. O texto, porém, não especifica quais são esses espaços. Candidato à reeleição, o governador Marcio França (PSB) é adversário do ex-prefeito João Doria (PSDB) nas eleições para o Executivo paulista.

Na nota, o governo reclama de não ter sido consultado durante o processo de concessão, que foi barrado pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) nesta quarta. A gestão França disse também não constar nesse trâmite "qualquer documentação referente à posse da área". França nega influência eleitoral na ação. "Nossa preocupação é fazer as coisas certas, sem atos midiáticos ou ao arrepio da lei por aqueles que, de forma inconsequente, não tem compromisso e não cumprem a sua palavra."

Em nota, a Prefeitura disse França ignora negociação realizada com o ex-governador Geraldo Alckmin e age para "atender seus interesses políticos e eleitorais". "Valendo-se de uma firula jurídica, França tenta impedir uma concessão que trará benefícios para a população paulistana. O Estado sequer tem a matrícula da área que lhe teria sido cedida há mais de 80 anos. Como é de conhecimento publico, o estádio e o complexo esportivo do Pacaembu foi construído pela Prefeitura, que o opera desde 1940 sem ter de prestar contas ao Estado."

Concessão do Ibirapuera enfrenta questão similar

Em julho, a gestão Bruno Covas (PSDB) suspendeu o edital de concessão do Parque do Ibirapuera, na zona sul, após França contestar o processo sob argumento semelhante. O governador enviou ofício a Covas, solicitando a retirada de uma área de propriedade do governo estadual do projeto, o Autorama, alegando que a ideia não foi bem discutida. O edital de concessão ainda não tem data para sair.

na área do Autorama fica grande parte das vagas de estacionamento do parque, com arrecadação prevista de até R$ 5 milhões por mês em receitas para a empresa que vencesse a concessão. Seria com esses recursos que o concessionário cuidaria de outros cinco parques paulistanos, como previa a proposta original.