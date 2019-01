Adolescente morre e outro fica ferido após serem atingidos por raio em Ilhabela

Um adolescente de 17 anos morreu após ser atingido por um raio, na noite do último domingo, 20, em Ilhabela, litoral-norte de São Paulo. Outro jovem da mesma idade que estava com ele foi atingido e chegou a ficar desacordado, mas recuperou a consciência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os adolescentes estavam acampados no Pico do Baepi, um dos pontos mais altos de Ilhabela. Após receber uma descarga elétrica provocada pelo raio e ficar desacordado, o sobrevivente conseguiu acionar os Bombeiros.

Sete agentes participaram da operação. Ao chegar ao local, confirmaram um óbito e resgataram a outra vítima em estado de hipotermia e formigamento nos braços. O jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Ilhabela e seu estado de saúde é estável.

A trilha do Pico do Baepi tem 1.048 metros de altitude e é conhecida por ser bastante íngreme. Segundo o Corpo de Bombeiros, o tempo médio para percorrê-la é de quatro horas, mas os agentes conseguiram chegar ao local na metade do tempo estimado.