Adolescente morre ao assaltar posto de combustíveis em SP

O adolescente A.A.S.F., 15 anos, foi morto com um tiro ao tentar assaltar, por volta das 21h30 de segunda-feira, 2, o Auto Posto Imbó, na altura do número 800 da Avenida Regente Feijó, no Tatuapé, zona leste da cidade de São Paulo. O menor e outro bandido, armados com um revólver calibre 38, dominaram um frentista. No momento em que se dirigia à loja de conveniência, o adolescente foi baleado e, mesmo levado ao pronto-socorro do Tatuapé, não resistiu e morreu. Não se sabe ainda quem atirou no menor. Ao ouvir o tiro e ver o comparsa caído, o outro assaltante fugiu sem levar nada. O caso foi registrado no 30º Distrito Policial, do Tatuapé, pelo delegado Marco Amato.