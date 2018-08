Acidentes nas rodovias Dutra e Fernão Dias prejudicam trânsito no sentido SP nesta manhã

SÃO PAULO - Um acidente na rodovia Presidente Dutra na manhã desta quarta-feira, 22, prejudicou o trânsito para as pessoas que tentavam chegar à cidade de São Paulo.

A Polícia Rodoviária Federal informou que um caminhão e um carro de passeio do modelo Space Fox se envolveram em um acidente por volta das 4h15 no km 228, sentido SP. A carreta saiu da pista lateral e invadiu a expressa.

Às 5h50 a via foi interditada para a retirada do caminhão e dos destroços, o que levou cerca de 20 minutos. Houve impacto no trânsito para quem transitava pela Dutra e para quem saía da rodovia Fernão Dias.

Segundo informações da CCR NovaDutra, concessionária que administra a via, o tráfego segue lento na pista expressa, sentido SP, e flui na faixa da esquerda do km 144 ao 146, em São José dos Campos. Também segue devagar do km 220 ao 222, em Guarulhos.

Tombamento de carreta

Na Fernão Dias, uma carreta tombou na pista expressa por volta das 3h, no sentido SP. Pouco depois, um caminhão de lixo parou para ajudar e um homem acabou sendo atropelado. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Grajaú (HGG) em estado grave.

A carreta foi desvirada e a pista, liberada às 6h15. Após o acidente, o trânsito foi desviado da via expressa para a Marginal Tietê para tentar minimizar os impactos. O tráfego segue lento, no sentido SP do km 928 ao 930, em razão da ocorrência, e no sentido Minas Gerais do km 479 ao 477, por excesso de veículos.