Acidentes na Via Dutra causam congestionamento

Vários acidentes ocorridos na manhã desta quinta-feira, 19, na rodovia Presidente Dutra, deixaram pelos menos cinco feridos, três deles em estado grave, e causaram congestionamento nos dois sentidos da via. Na pista sentido São Paulo, um engavetamento entre veículos de passeio, na altura do km 219, deixou três feridos graves, que foram levados ao Hospital Geral de Guarulhos. Duas pessoas ficaram feridas após a queda de uma moto, no km 222. Devido aos acidentes, às 9 horas, o congestionamento chegava a cinco quilômetros. No outro sentido, uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, na altura do km 223, ajudou a aumentar a lentidão, que chegava a oito quilômetros, entre os kms 219 e 227.