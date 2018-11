Acidentes e excesso de carros provocam lentidão em SP

Dois acidentes e o excesso de veículos complicavam o trânsito em São Paulo no início da noite desta terça-feira, 10. Às 18h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego registrou 124 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, dentro da média para o horário que também é de 124 quilômetros.Um homem de 25 anos foi atropelado por um ônibus na Rua Teodoro Sampaio, sentido centro, perto da Rua Cunha Gago, na zona oeste de São Paulo. De acordo com a CET, o acidente aconteceu por volta das 17 horas e o veículo ocupava a faixa direita da via, prejudicando o tráfego nas proximidades do local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas com ferimentos moderados.Uma outra colisão entre ônibus, moto e carro deixou um garoto de 21 anos ferido na Estrada do M´Boi Mirim, sentido bairro, próximo à Rua Anhandui Mirim, na região sul da cidade. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 17h30 e a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital Campo Limpo.Por volta das 18h30, o trânsito era mais complicado na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Penha-Lapa, onde a lentidão era de 10 quilômetros, entre as pontes Aricanduva e Casa Verde. Na via expressa da Marginal do Pinheiros, rumo à Rodovia Castelo Branco, o engarrafamento era de 6 quilômetros, desde a Rua Américo Brasilienes atá a Ponte Eusébio Matoso. Já na via local da Marginal do Pinheiros, sentido Penha-Lapa, a morosidade era de 6 quilômetros, entre as pontes Jânio Quadros e Casa Verde.