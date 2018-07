Acidentes congestionam rodovias Dom Pedro e Ayrton Senna

Um carreta tombou na altura do quilômetro 144,5, em Campinas, da pista sentido Jacareí da Rodovia Dom Pedro I. Segundo o Dersa, as faixas 1 e 2 estão bloqueadas e o tráfego flui apenas pelas faixa 4 e acostamento, causando 3 mil metros de lentidão. Pela Rodovia Ayrton Senna, houve um engavetamento envolvendo 4 veículos de passeio na altura do quilômetro 21, em Guarulhos, na pista sentido capital paulista. Quatro pessoas ficaram feridas, todas em estado leve. Os veículos já foram retirados da pista, mas às 7h15 o congestionamento era de 8 mil metros.