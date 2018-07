Acidentes com motos complicam trânsito na Marginal do Tietê

Dois acidentes envolvendo motociclistas complicaram o tráfego na Marginal do Tietê, por volta das 9 horas desta sexta-feira, 20. A lentidão chegava a 13 quilômetros na pista expressa entre as Pontes da Bandeiras e da Rodovia Castelo Branco, na pista sentido Castelo. Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET Uma colisão entre um carro e uma moto, deixando um ferido, ocupava uma faixa de rolamento da pista expressa, próximo à Ponte dos Remédios. Outro acidente aconteceu na outra ponta da marginal. Duas motos colidiram deixando três feridos, próximo à Ponte Aricanduva, na transposição da pista local para a expressa. Outro acidente entre moto e carro, na Avenida 23 de Maio também causava lentidão no Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram registrados, às 9 horas, 108 quilômetros de lentidão. Piores trechos congestionados - Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Rodovia Castelo Branco e Bandeiras, com 13.300 metros; - Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, com 5.600 metros; - Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, entre Rua Curitiba e Praça da Bandeira, com 4.490 metros; Situação dos principais corredores Zona Sul - Marginal Pinheiros: sentido Interlagos, pista expressa entre Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco Zona Oeste - Avenida Francisco Morato: sentido Centro, entre Avenida Jorge João Saad e Rua Taboão Zona Norte - Marginal Tietê: sentido Castelo Branco, pista expressa entre Pontes Rodovia Castelo Branco e Bandeiras - Corredor norte-sul: sentido Aeroporto, entre Rua Curitiba e Praça da Bandeira Zona Leste - Radial Leste: sentido Centro, pista expressa entre Rua Piratininga e Viaduto Pires do Rio Centro - Avenida do Estado: sentido Ipiranga, pista expressa entre Rua dos Patriotas e Leais Paulistanos