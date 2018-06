Acidente na Rodovia dos Imigrantes deixa dois mortos e seis feridos

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo dois carros provocou, ao menos, duas mortes e deixou seis feridos na Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo à Baixada Santista, na noite desta terça-feira, 9. Os veículos colidiram por volta das 22 horas na altura do quilômetro 30, sentido São Paulo, na região de São Bernardo do Campo.

Segundo a Ecovias, concessionária que administra a via, oito pessoas foram vítimas do acidente. Duas mulheres morreram. Quatro crianças e dois homens foram socorridos ao pronto-socorro central de São Bernardo do Campo pelos bombeiros.

Testemunhas ouvidas pelo jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo, afirmaram que dois carros de luxo, uma Mercedes Benz e um Camaro, passaram em altíssima velocidade por eles. Eles estariam disputando um 'racha' quando o motorista da Mercedes perdeu o controle e atingiu por trás um veículo com oito pessoas, dois casais e quatro crianças.

Duas crinças com idade de um e dois anos tiveram ferimentos graves, um no fígado e outro com problema pulmonar. Elas foram encaminhadas para hospitais da região. Outra criança, de três anos, teve fratura no fêmur e foi encaminhada para um hospital em Diadema. A mais velha, de cinco anos, teve fraturas leves e está em estado de observação.

Um dos adultos também está em estado de observação e o outro teve traumatismo craniano.

O Corpo de Bombeiros enviou seis viaturas para atendimento. Uma faixa da direita ficou bloqueada, mas, segundo a concessionária, não houve interferência no tráfego.

