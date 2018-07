Acidente na rodovia dos Bandeirantes deixa cinco feridos

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo quatro veículos deixou cinco pessoas feridas por volta das 11 horas desta segunda-feira, 23, na altura do quilômetro 34 da Rodovia dos Bandeirantes, próximo a Caieiras, no sentido da capital paulista. Segundo a concessionária AutoBan, houve uma vítima gravíssima, uma grave e três com ferimentos moderados. As vítimas estão sendo socorridas por um helicóptero Águia, da Polícia Militar. Há lentidão entre os quilômetros 37 e 34, no sentido São Paulo.