Acidente na Rodovia Ayrton Senna provoca congestionamento de 8 Km

Um acidente na Rodovia Ayrton Senna provoca congestionamento de oito quilômetros, sentido São Paulo, na manhã desta terça-feira, 25. Há bloqueio de três faixas no quilômetro 15, na altura do Parque Ecológico do Tietê, e o trânsito está parado desde o quilômetro 23.

Segundo a Ecopistas, concessionária que adminsitra a via, três carros e três motos se envolveram no acidente. Três pessoas ficaram feridas e foram atendidas por ambulâncias da concessionária e do Corpo de Bombeiros.

Nas imediações, a Rodovia Presidente Dutra e a Avenida Assis Ribeiro são as melhores opções de caminho para quem segue até a capital.