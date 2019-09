Acidente na Castelo Branco deixa 3 mortos e 5 feridos

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo quatro veículos deixou ao menos três mortos e cinco feridos na manhã deste domingo, 22, na Rodovia Castelo Branco.

O acidente ocorreu na altura do Km 39 da rodovia, próximo de Santana de Paranaíba, na Grande São Paulo, no sentido da capital. Oito viaturas do Corpo de Bombeiros se deslocaram para o local.

Segundo informações da CCR Via Oeste, o motorista de um veículo, que trafegava sentido interior, perdeu o controle atravessou o canteiro central, invadiu a pista em direção à capital e atingiu outros três carros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, dos cinco feridos, três foram socorridos pela concessionária, um em estado grave encaminhado ao Hospital Regional de Osasco e dois leves, e outros dois em estado leve socorridos pelos bombeiros.