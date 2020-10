Acidente na Anhanguera, em Osasco, deixa quatro jovens mortos

Quatro jovens morreram e uma adolescente grávida ficou ferida após um acidente de trânsito na madrugada deste domingo, 4, no quilômetro 19 da Rodovia Anhanguera, altura de Osasco, na Grande São Paulo. O veículo em que as vítimas estavam se chocou contra um muro de concreto no bairro Industrial Anhanguera.

As 02h02 o CB foi acionado p/ um capotamento d auto na Rod. Anhanguera, (1 km após o pedágio saída p/ Osasco, prox. ao SBT), Osasco. Infelizmente foram aferidos 4 víts em óbito e 1 no interior do auto que será conduzida ao PS do Mandaqui c/ trauma grave em cabeça, pela CCR — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 4, 2020

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), as vítimas tinham 17, 23, 24 e 26 anos. Os mais jovens eram homens e a vítima mais velha era uma mulher. Uma adolescente de 17 anos, grávida, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Mandaqui com um trauma grave na cabeça.

A SSP informou que foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e choque pelo 10º Distrito Policial de Osasco, e encaminhado ao 7º DP. As circunstâncias que levaram ao acidente serão investigadas.