Acidente justifica diagnóstico de todas as pontes e viadutos por Prefeitura, diz presidente do TCM

O presidente do Tribunal de Contas do Município (TCM), João Antônio da Silva Filho, disse nesta quinta-feira, 22, que o acidente no viaduto na Marginal do Pinheiros justifica uma ação organizada da Prefeitura de São Paulo para fazer um diagnóstico das pontes e dos viadutos da capital.

Silva Filho também caracterizou como emergencial a obra no viaduto que cedeu na via. Ele visitou a estrutura nesta quinta-feira com o secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, Vitor Aly, e juntos realizaram uma vistoria técnica.

"Ao Tribunal de Contas agora cabe acompanhar a execução contratual. Já existe um ato do prefeito e do secretário contratando a empresa para cuidar da questão emergencial", afirmou Silva Filho, sobre a obra.

O presidente do TCM disse que o órgão vai analisar se há emergência para obras nas demais estruturas da capital. "Nem todas as obras da cidade de São Paulo tem o mesmo tempo - para as recentes, por exemplo, pode não haver emergência. Este acidente justifica uma ação organizada do executivo para fazer um diagnóstico de todas as obras de arte (pontes e viadutos) na cidade de São Paulo."

A Prefeitura vem negociando uma aprovação prévia do tribunal a um contrato de emergência (sem licitação pública) para contratar serviços de vistoria em outros viadutos da cidade. Os conselheiros, que têm poder de barrar licitações públicas, irão conhecer as obras de emergência já em execução na área danificada.

Operários realizam a instalação da décima e última estaca. Ao total são dez estacas que ficarão fixadas entre a estrutura de concreto e o solo. Elas irão sustentar uma base de apoio onde serão colocados os macacos hidráulicos para reerguer o viaduto que cedeu na madrugada do último dia 15.

De acordo com Aly, a elevação da estrutura irá aliviar o pilar de sustentação que foi danificado. "Neste momento nós estamos trabalhando para aliviar a tensão na transversina de apoio que está comprometida e foi objeto deste acidente", disse o secretário.

1º dia útil

No primeiro dia útil de interdição de cerca de cinco quilômetros da pista expressa da Marginal do Pinheiros, por causa da queda de um viaduto da via na altura do Parque Villa-Lobos, o paulistano usou como opções alternativas para circular pela cidade a Marginal do Tietê, o corredor Norte-Sul, formado pelas Avenidas 23 de Maio e Washington Luiz e ainda o uso de bicicleta, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes.

Nos horários de pico da manhã, a cidade teve um trânsito 25% maior do que as médias máximas registradas pela companhia. O pico, às 9 horas, foi de 152 quilômetros de trânsito parado -- a média máxima é de 122 km. Mas, no horário da tarde, o máximo atingido foi de 87 quilômetros, às 17h, valor dentro da média para o horário, que varia entre 56 e 100 quilômetros de lentidão.

A avaliação da Prefeitura é que as medidas já adotadas para mitigar o impacto do trânsito com o bloqueio da Marginal do Pinheiros, fechada desde quinta-feira, 15, e sem previsão para reabir, foram adequadas no primeiro momento. Mas precisam continuar a ser monitoradas.