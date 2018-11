Acidente interdita os dois sentidos da Régis Bittencourt

A Rodovia Régis Bittencourt foi totalmente interditada por volta das 9h15 desta quarta-feira, 11, depois que uma carreta se chocou contra um caminhão, na altura do km 368, no interior de São Paulo, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que informou que uma pessoa ficou ferida no acidente.Por conta da colisão, o trânsito estava interrompido tanto no sentido Paraná como em direção a São Paulo já que no local existe pista simples e os veículos ainda não tinham sido tirados da pista. Segundo, a Polícia Rodoviária Federal, já havia um quilômetro de congestionamento em cada sentido.Outra rodovia de São Paulo ficou interditada na noite de terça-feira, 10. Um protesto de moradores interditou totalmente a Rodovia Raposo Tavares, também interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a estrada ficou completamente fechada das 18 horas às 21h30.A manifestação ocorreu na cidade de Ourinhos e foi contra o atropelamento de uma criança. Pelo menos 500 pessoas participaram do ato; elas atearam fogo em pneus e usaram galhos e madeira para bloquear as duas pistas.Os manifestantes reclamaram contra a falta de segurança na região e exigiram providências, como a construção de passarela de pedestres e de uma ciclovia, melhorias na sinalização, no acostamento, construção e a duplicação da estrada naquela. No trecho do acidente, foram registrados 15 acidentes que deixaram uma pessoa morta e oito feridas, apenas nos últimos dois meses.