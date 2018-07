Acidente interdita Anchieta por 1h e causa 3 km de lentidão

Um carreta vazia rodou na tarde desta terça-feira, 17, no km 22 da pista sul da Rodovia Anchieta, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. A Ecovias, concessionária responsável pela via, informou que ninguém se feriu. O acidente interditou duas das quatro faixas do trecho entre 14h35 e 15h40. O congestionamento atingiu 3 km. No restante do Sistema Anchieta-Imigrantes, o movimento era normal, sem registro de acidentes. O sistema operava no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas estradas eram utilizadas na descida à Baixada Santista, no litoral, e as norte de ambas davam acesso à capital.