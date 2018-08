Colisão entre veículos deixa 3 mortos e 1 ferido no Itaim Bibi, em SP

SÃO PAULO - Um grave acidente entre dois carros deixou três mortos e um ferido no bairro do Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta sexta-feira, 3. Um dos veículos pegou fogo e o fornecimento de energia na região precisou ser interrompido.

Segundo a Polícia Militar, os dois carros colidiram no cruzamento das ruas Clodomiro Amazonas e Santa Justina. O motorista de um dos veículos, que saiu ileso do acidente, relatou aos policiais que o condutor de uma BMW transitava em alta velocidade quando colidiu com seu carro.

Após a batida, a BMW bateu em um poste e pegou fogo. Dentro do veículo havia quatro passageiros e apenas um sobreviveu. Ele foi encaminhado ao Pronto-Socorro São Paulo e seu estado de saúde é desconhecido. As outras três pessoas ficaram presas nas ferragens e morreram carbonizadas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e enviou ao local do acidente seis viaturas para combater as chamas. O fornecimento de energia foi interrompido no Itaim Bibi e, de acordo com os militares, a Eletropaulo foi acionada.

O caso foi registrado no 15.º Distrito Policial (Itaim Bibi).