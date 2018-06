Acidente entre três carros na Dutra deixa três mortos e dois feridos

Uma colisão frontal envolvendo três carros deixou três mortos e duas vítimas gravemente feridas na manhã deste sábado, 2, na Rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, no sentido Rio de Janeiro. Outras quatro pessoas saíram ilesas do acidente, que chegou a interditar o trânsito da via.

O acidente aconteceu por volta das 11h50 na altura do km 212 da rodovia, em frente ao Atacadão Guarulhos. Um Fiat Fiorino que seguia no sentido São Paulo invadiu a pista contrária (que leva para o Rio de Janeiro), colidindo frontalmente contra um Celta. Morreram na hora duas pessoas que estavam no Fiorino e uma vítima do Celta. O terceiro carro de passeio colidiu contra a traseira do Celta.

Outras duas pessoas ficaram presas nas ferragens. Uma delas, que não portava documentos, foi socorrida com traumatismo craniano, trauma na coluna e outras múltiplas fraturas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima ferida foi encaminhada ao Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso e a outra seguiu para o Hospital Geral de Grajaú (HGG), na zona sul da capital paulista.

As duas pistas chegaram a ficar interditadas para o atendimento às vítimas. O acidente mobilizou cinco viaturas dos Bombeiros, um helicóptero de resgate da Polícia Militar, além de viaturas da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar.

De acordo com a NovaDutra, o trânsito chegou a ser interditado na pista expressa, no sentido São Paulo, mas por volta das 13 horas ainda fluía com lentidão. Na pista marginal, o tráfego também era lento.

A princípio, os bombeiros informaram que a colisão envolveu um carro e um ônibus, mas a informação foi corrigida ao chegar ao local.