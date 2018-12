Acidente entre ônibus e carro deixa um morto na zona leste de SP

Um acidente entre um ônibus e um carro deixou uma pessoa morta no Itaim Paulista, região leste da capital, na madrugada desta sexta-feira, 21. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no cruzamento das ruas Itajuíbe e Sousa Pinto Bueno por volta das 4h.

A corporação informou que a vítima ficou presa nas ferragens e foi constatado o óbito no local. Ainda não há informações sobre a sua identidade e as causas do acidente.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) auxilia na interdição do local.