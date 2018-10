Acidente entre ônibus e carreta deixa 3 mortos e 11 feridos na Castelo

SOROCABA - Um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou três pessoas mortas e ao menos 11 feridas, por volta das 18 horas desta terça-feira, 2, na Rodovia Castelo Branco, em Araçariguama, no interior de São Paulo. De acordo com a concessionária CCR ViaOeste, que administra a rodovia, um ônibus que seguia no sentido do interior ficou descontrolado, atravessou o canteiro central e tombou na outra pista, no km 42. O caminhão que seguia no sentido da capital acabou colidindo com o ônibus, que foi empurrado para a lateral da estrada.

Equipes da concessionária, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de cidades da região socorreram as vítimas. Além das duas pessoas que morreram no local, outras duas foram levadas em estado grave para hospitais da região. Uma delas morreu quando era levada a um hospital de Sorocaba. Foram socorridas ainda três pessoas com ferimentos moderados e sete levemente feridas.

A pista sentido São Paulo, que chegou a ser totalmente interditada para o socorro às vítimas, ainda estava com duas faixas e o acostamento interditados às 19h40. Conforme a concessionária, havia três quilômetros de congestionamento no local.