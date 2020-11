Acidente entre ônibus e carreta deixa mortos e feridos em rodovia do interior de SP

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou ao menos 40 mortos e 15 feridos na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (Rodovia SP 249), entre os municípios de Taguaí e Taquarituba, no interior do Estado de São Paulo, a cerca de 350 quilômetros da capital, por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, 25.

O ônibus envolvido no acidente transportava funcionários de uma empresa de confecção. De acordo com a PM, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual e por equipes do Corpo de Bombeiros de cidades próximas, que iniciamente divulgaram números diferentes de mortos - entre 22 e 25. No início da tarde, Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmou ao menos 40 mortos. Das vítimas fatais, 37 faleceram no local, outras três em Pronto-Socorros da região.

Segundo o porta-voz da Polícia Militar, tenente Alexandre Guedes, o ônibus transportava funcionários de uma fábrica de jeans na região e colidiu com um caminhão que levava esterco."Foram resgatadas 15 pessoas com vida, mas algumas faleceram. O motorista do caminhão foi socorrido, mas não temos o estado de saúde dele. A ocorrência foi atendida pelo policiamento rodoviário e a gente mobilizou reforços de Avaré, Ourinhos e Itapetininga."

O coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de Saúde, Jean Gorinchteyn, estão a caminho do local a pedido do governador João Doria (PSDB). Eles vão coordenar os resgates, visitar os hospitais que receberam as vítimas e agilizar o processo de liberação dos corpos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as unidades do Instituto Médico Legal (IML) de Avaré, Botucatu e Itapetininga foram acionadas, tendo em vista o grande número de óbitos.

Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros de Piraju, quatro viaturas da cidade vizinha foram encaminhadas ao local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) presta atendimento no local às vítimas do acidente. Algumas ficaram presas às ferragens. Os feridos em estado grave foram encaminhados para hospitais das cidades de Taguaí, Taquarituba e Fartura.

O acidente ocorreu na altura do KM 3 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, saindo de Taguaí, no sentido de Taquarituba.

A rodovia permanece interditada. A perícia está no local, e as investigações estão em andamento.

Em nota nas redes sociais, a Prefeitura de Taguaí lamentou a tragédia e decretou luto oficial de três dias na cidade. "Externamos nossos sinceros sentimentos às famílias, amigos, à empresa e colegas de trabalho destes que se foram."

No início da manhã, o Corpo de Bombeiros de São Paulo postou no Twitter informações iniciais do acidente.

