Acidente entre ônibus de turismo e caminhão deixa sete mortos em Parapuã

PRESIDENTE PRUDENTE - Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou um saldo de sete mortos, 14 vítimas graves e 18 pessoas com escoriações generalizadas em Parapuã (SP). De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão, frontal, ocorreu na noite de segunda-feira, 21, no quilômetro 385 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Leia Também STF confirma ser constitucional lei que criminaliza fuga de local de acidente

O ônibus de turismo, com placa de Pelotas (RS), saiu de São Felix do Xingu, no Pará, com dois tripulantes e 39 passageiros, entre eles cinco crianças. O veículo seguia para o município de Carazinho, no Rio Grande do Sul. O caminhão bitrem é de Lucélia, cidade do interior de SP.

Entre os mortos estão o condutor do ônibus, Donizete Alexandre dos Santos Filho, de 30 anos, e seu irmão, Bartogaleno Alexandre dos Santos, 33. Os corpos dos dois foram levados para o município de Lucélia, onde ambos residiam. Não há informações sobre a identidade dos demais.

Duas crianças, uma de oito e outra de seis anos, que saíram ilesas do acidente, foram encaminhadas para uma casa de abrigo da cidade de Osvaldo Cruz, onde deverão aguardar a liberação das tias e avó, envolvidas no acidente e que foram levadas para os hospitais da região.

As vítimas foram removidas para os hospitais de Parapuã, Osvaldo Cruz, Tupã e Marília. Algumas foram medicadas e liberadas, outras permaneceram em observação. Quatorze delas, consideradas mais graves, foram encaminhadas para a Santa Casa de Marília.