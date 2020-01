Acidente entre 2 caminhões e carro deixa 2 mortos na Fernão Dias

SÃO PAULO - Um acidente grave entre dois caminhões e um carro deixou duas pessoas mortas e outras quatro feridas na noite desta quarta-feira, 29, na Rodovia Fernão Dias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os veículos envolvidos pegaram fogo.

Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no km 67, no sentido sul, em Mariporã, por volta das 20 horas, e chegou a interditar todas as faixas da estrada.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para controlar o incêndio nos veículos e fazer o resgate das vítimas.

Sobre oco das 20h11na Rod Fernão Dias. pic.twitter.com/Q9EjEN6gPx — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 30, 2020

Os mortos são os motoristas de um dos caminhões e do carro, que não tiveram identidade revelada. Segundo o Corpo de Bombeiros, ambos morreram queimados.

Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes.