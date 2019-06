Acidente entre carros e caminhão deixa 4 mortos e 5 feridos da mesma família em Nantes

SOROCABA – Um acidente entre dois carros e um caminhão canavieiro causou a morte de quatro pessoas e deixou outras cinco feridas, neste domingo, 16, na rodovia Jorge Bassil Dower (SP-421), em Nantes, no oeste do Estado de São Paulo. As vítimas eram todas da mesma família.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão saía de uma via de acesso a um canavial, no km 140 da rodovia, quando um carro atingiu sua lateral. Com o impacto da colisão, o automóvel rodou na pista e atingiu outro carro que vinha logo atrás.

Os dois automóveis seguiam juntos, levando pessoas de uma mesma família, todas moradoras de Nantes. Três feridos foram levados para o Hospital Regional de Presidente Prudente. Dois deles estavam em estado grave, segundo o hospital. Outras duas vítimas com ferimentos – uma mulher de 40 anos e uma menina de 9 - foram levadas para o Hospital da Rancharia. O hospital informou que os dois pacientes estavam em estado grave.

Três vítimas fatais, que não tiveram os nomes divulgados, eram veladas em Nantes. Já o corpo de Jorge Fernando Mastrocollo, de 29 anos, estava sendo velado em Santo Anastácio, cidade da região. O sepultamento está marcado para a manhã desta segunda-feira, 17, no cemitério local.