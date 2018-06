Acidente entre carro e ônibus deixa um morto na zona sul de SP

SÃO PAULO - O motorista de um carro morreu após colidir o carro na traseira de um ônibus articulado na zona sul de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 1º.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 5h30 na Rua José de Barros Magaldi, altura do número 2.000, no Jardim São Luis.

A frente do veículo ficou completamente destruída. A vítima foi retirada das ferragens com parada cardiorrespiratória. Os bombeiros realizaram procedimento de massagem cardíaca por alguns minutos, mas a pessoa não resistiu e morreu no local.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a José Barros Magaldi, sentido centro, está totalmente interditada. O desvio é feito pela Rua Teodósio de Matos, uma bifurcação com a rua do acidente, e o trânsito flui normalmente.

Outro acidente. Um carro e um bicicleta colidiram no Viaduto Miguel Mofarrej, sentido centro, sobre a Avenida Doutor Gastão Vidigal, na zona oeste da capital paulista.

Segundo os bombeiros, o ciclista estava consciente, teve ferimentos e foi socorrido para o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo. A CET informou que a via foi liberada por volta das 9h45.

