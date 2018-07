Acidente e lentidão na marginal causam lentidão em rodovias

Duas rodovias registravam lentidão no sentido da capital paulista por volta das 15 horas desta quinta-feira, 5. A Régis Bittencourt estava congestionada por 3 km, em razão de um engavetamento entre um carro, um caminhão e uma carreta no Km 282, em Embu, na Grande São Paulo. O acidente ocorreu às 13h20. Ninguém se feriu, segundo a concessionária Autopista. Um das duas faixas do trecho permaneceu interditada por 1h40. Veja também: Trânsito nas rodovias do DER Trânsito nas rodovias da Dersa Trânsito na Anchieta e Imigrantes Trânsito na Dutra Trânsito na Anhangüera e Bandeirantes Trânsito na Castelo Branco e Raposo Tavares A Anhanguera tinha morosidade entre os Km 13 e 11, na chegada à capital. O motivo, de acordo com a Autoban, era o congestionamento na Marginal do Tietê, que acumulava 8,5 km de lentidão. Nas demais estradas que ligam a capital ao litoral e ao interior do Estado, o movimento era normal, sem registro de acidentes graves. O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 5 por 5, no qual as pistas sul das duas vias dão acesso à Baixada Santista e as norte de ambas, à capital.