Acidente é destaque em noticiários dos EUA e Reino Unido

O acidente com o avião da TAM no aeroporto de Congonhas foi o grande destaque no noticiário das principais redes de TV nos Estados Unidos. A colisão do Airbus A320 com um posto de gasolina da Shell foi tema de várias reportagens nos noticiários de maior audiência da CNN e MSNBC. Repórteres das TVs americanas apontaram para os problemas recentes nas pistas do aeroporto de Congonhas. Uma brasileira que passa férias na Califórnia contou à Agência Estado que a rede BBC entrou ao vivo com imagens de uma emissora brasileira para divulgar o incidente. Agências internacionais, como Associated Press também acompanham o desenrolar do acidente. Informações ainda não confirmada constam que 170 passageiros embarcaram em Porto Alegre na aeronave da TAM que tinha a cidade de São Paulo como destino. A aeronave, entretanto, derrapou ao realizar o pouso e colidiu com um depósito de combustível.