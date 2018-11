Acidente deixa via Anchieta com lentidão

odovia Anchieta apresentou lentidão por volta das 15h30 desta segunda-feira, 23 devido a um acidente ocorrido na altura do km 49 da pista sentido litoral paulista. Não houve feridos mas a lentidão chegou a dois quilômetros. Segundo a Ecovias, empresa que administra a rodovia, os veículos já foram retirados e o tráfego começou a fluir normalmente. A descida no sistema Anchieta-Imigrantes é feita pela pista sul da rodovia dos Imigrantes e pista sul da via Anchieta. O retorno à Capital é realizado pelas pistas norte das duas rodovias. A visibilidade, no momento, é boa.