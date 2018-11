Acidente deixa um morto no Tatuapé

Uma pessoa morreu após um acidente ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, 23, no Tatuapé, zona Leste da Capital. Por volta das 14h30, um caminhão, um automóvel e uma motocicleta colidiram, na avenida Salim Farah Maluf. Uma pessoa morreu no local. Os veículos ocupavam, por volta das 15h15, duas faixas da esquerda da via, provocando lentidão no local. Árvore Uma árvore de grande porte caiu por volta das 14 horas sobre três veículos que estavam estacionados na rua Imaculada Conceição. Não houve feridos e a árvore já foi retirada, liberando a via, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).