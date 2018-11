Acidente deixa dois mortos e três feridos no interior

Dois homens morreram e três pessoas ficaram feridas, em acidente ocorrido na Rodovia Doutor Paulo Lauro, entre Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, na região de Ribeirão Preto, no final da noite de quarta-feira, 11. O veículo, com placas de Casa Branca, dirigido por Gilberto Carlos Cassiolato, de 41 anos, colidiu frontalmente contra um carro, de Porto Ferreira, conduzido por Adeílson Alves, de 27, por volta de 23h45. Os dois motoristas morreram. Dos três passageiros que estavam no Santana, internados no hospital de Casa Branca, dois estavam em estado grave e outro em teve ferimentos leve.