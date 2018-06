Acidente de carro deixa um morto e quatro feridos na zona oeste

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas em um acidente no Rio Pequeno, na zona oeste da capital, na noite da quinta-feira, 24. O veículo colidiu com um poste na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia e deixou uma vítima presa entre as ferragens.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, três mulheres foram encaminhadas ao Hospital Geral de Pirajussara, em Taboão da Serra, com fraturas e cortes. Um homem foi encaminhado para o Hospital das Clínicas, com fraturas na perna e no quadril.

A quinta vítima morreu no local, sem maiores informações.

