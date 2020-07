Acidente de carro deixa dois mortos e três feridos na Zona Leste

Um acidente envolvendo um carro no início da madrugada desta sexta-feira, 10, deixou duas pessoas mortas e três feridas na Avenida Marechal Tito, na Zona Leste da capital paulista. O carro com os cinco homens perdeu o controle, invadiu o canteiro central da avenida e se chocou com uma árvore.

Leia Também Estado de SP ultrapassa 17 mil mortes por covid-19; número de casos é de quase 350 mil

Por conta do choque com a árvore dois dos homens que estavam no carro foram arremessados para fora do carro e morreram no local.

Os três sobreviventes tiveram ferimentos graves e gravíssimo e foram socorridos para unidades de saúde. Dois deles estão no Pronto Socorro Santa Marcelina de Itaquera e outro foi socorrido para o Pronto Socorro Planalto. Segundo o Corpo de Bombeiros, o estado de saúde dos três sobreviventes é grave.