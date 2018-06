Acidente com ônibus e carro deixa quatro mortos em São Bernardo

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram em um acidente envolvendo um ônibus e um carro na Estrada do Rio Acima, próximo à Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo, região metropolitana de São Paulo. A colisão, cujas circunstâncias não foram detalhadas, aconteceu na noite deste domingo, 10. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar assistência à ação de resgate, em uma operação que segue ocorrendo nesta noite com ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Três pessoas ficaram feridas e receberam atendimento médico. Os estado de saúde delas não foi informado.

Mais um óbito na ocorrência ônibus x carro, Estrada do Rio Acima, 12000 (próx a ponte dos Imigrantes) – Jd Sta Crus – São B do Campo, 4 vtrs do CB mais apoio do SAMU; aguardo informações do local.#193R #SangueBom — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 11 de junho de 2018