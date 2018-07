Acidente com micro-ônibus fere cinco na zona norte

Cinco pessoas sofreram ferimentos no choque entre um micro-ônibus e um automóvel, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, no início da madrugada desta segunda-feira, 2. O acidente ocorreu na altura do número 6750 da Avenida Eliseu Teixeira Leite. Os feridos foram encaminhados ao pronto-socorro de Taipas (2 feridos), Santa Casa de Misericórdia, PS do Mandaqui e PS de Pirituba. Não há informações sobre o estado das vítimas.