Acidente com duas carretas bloqueia trecho do Rodoanel há 12 horas

SÃO PAULO - Um acidente envolvendo duas carretas bloqueia duas faixas do Rodoanel Sul, no KM 79, na região de São Bernardo do Campo, há 12 horas. Um veículo colidiu na traseira de outro que transportava combustível. Não houve vítimas.

A colisão ocorreu por volta das 20 horas desta segunda-feira, 26. Segundo a SPMar, concessionária que administra o trecho, a demora na retirada dos veículos se deve porque é necessário, primeiro, acionar a empresa responsável pela carga.

Após ser avisada, a companhia contata a seguradora para enviar outra carreta para fazer o transbordo, ou seja, transferência da carga perigosa.

A via está com trânsito lento na pista interna, sentido Anchieta-Imigrantes, do KM 79 ao KM 88 do trecho sul.