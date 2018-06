Acidente com carro na contramão deixa cinco mortos em Tietê

SOROCABA - Uma colisão frontal entre dois carros causou a morte de cinco pessoas, entre elas uma criança de dois anos e um bebê de dois meses, no final da noite deste domingo, 20, em Tietê, interior de São Paulo. Outros três ocupantes dos veículos ficaram feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, um dos carros trafegava na contramão no momento do acidente. Os carros ficaram destruídos com o impacto.

A colisão aconteceu no km 66 da rodovia Cornélio Pires (SP-127), que liga Tietê a Piracicaba. A estrada tem pista simples e teve de ser interditada para o resgate das vítimas. A rodovia só foi liberada na madrugada desta segunda-feira, 21. Os três feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Tietê. O hospital não informou o estado de saúde dos feridos. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Piracicaba. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as causas do acidente.