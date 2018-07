Acidente com carro esportivo mata dois jovens em Monte Mor

SOROCABA – Dois jovens morreram depois que o carro esportivo Porsche Cayman S em que viajavam atingiu a defensa de uma rodovia e capotou, no início da manhã deste domingo (29), em Monte Mor, no interior de São Paulo. As vítimas, o empresário Antonio Ademir Capelini Junior, de 30 anos, e o advogado José Elias Zanata Junior, de 26, morreram na hora. Os dois amigos retornavam de uma festa em Campinas.

Motoristas que pararam no local do acidente disseram aos policiais que o veículo possivelmente participava de um 'racha' com outro automóvel, um Audi, mas a Polícia Rodoviária Estadual não confirmou essa informação. Já a Polícia Civil informou que o carro vai passar por uma perícia que pode determinar a velocidade em que o carro estava no momento do acidente. Testemunhas do acidente também serão ouvidas.

Capelini Junior era empresário do setor de confecções em Cerquilho, enquanto Zanata era advogado em Tietê, cidade vizinha. Eles retornavam para casa depois de terem participado de uma festa conhecida como Feijoada do Rosa, na Fazenda Santa Margarida, em Campinas. O acidente aconteceu no km 25 da rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), próximo de Monte Mor.

O impacto foi tão forte que o Porsche arrancou a defensa metálica da rodovia e capotou, indo parar a mais de 100 metros do local do acidente. Partes da estrutura do veículo ficaram espalhadas pela pista. O serviço de resgate da concessionária Rodovias do Tietê foi acionado, mas já encontrou as vítimas sem vida.

Uma moto que seguia pela estrada acabou batendo nos destroços. O motociclista foi levado com ferimento leves para o Pronto-Socorro Monte Mor. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Americana. As famílias dos dois amigos decidiram realizar o velório conjunto, no Velório Municipal Antigo, de Cerquilho. Os corpos serão sepultados na manhã desta segunda-feira (30), no Cemitério Municipal de Tietê.