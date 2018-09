Acidente com barco pesqueiro deixa 1 morto e 6 feridos em Itanhaém

SOROCABA - Uma pessoa morreu e 14 foram resgatadas no mar, após um barco pesqueiro virar, na manhã deste domingo, 16, próximo da costa de Itanhaém, no litoral sul do Estado de São Paulo. Seis ocupantes da embarcação foram atendidos na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) da cidade com ferimentos leves e quadro de hipotermia. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, duas pessoas permaneceram em observação até o início da tarde, mas já foram liberadas.

A embarcação, com 13 pescadores e dois tripulantes, havia deixado uma marina, no bairro Umuarama, e passou a noite no mar. No retorno, próximo à Boca da Barra, onde as águas do Rio Itanhaém se chocam com as do oceano, o barco virou. De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo (GBMar), os ocupantes foram lançados na água, mas o pescador Angelo Rogério da Silva Leitão, de 39 anos, que dormia no interior da embarcação ficou preso.

Moradores e banhistas ajudaram a desvirar o barco pesqueiro, mas o homem já foi retirado sem vida. O corpo foi levado para necrópsia no Instituto Médico Legal (IML). A Marinha do Brasil informou, em nota, que a Capitania dos Portos de São Paulo (CPSP) tomou conhecimento do acidente e enviou uma equipe para Itanhaém. A embarcação vai passar por perícia e um inquérito será aberto para apurar eventuais responsabilidades e as causas do acidente.