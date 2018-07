Acidente bloqueia Raposo Tavares em Bernardino de Campos (SP)

SÃO PAULO - A Rodovia Raposo Tavares está totalmente bloqueada, desde as 22h15 de quarta-feira, 28, no quilômetro 338, na cidade de Bernardino de Campos, no centro-oeste paulista, em razão do tombamento de uma carreta biarticulada (treminhão) que transportava cana-de-açúcar. Houve queda de carga na pista que, naquele trecho, não é duplicada.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o motorista da carreta ficou levemente ferido. Até a 1h30 desta madrugada de quinta-feira, 29, não havia terminado o trabalho de limpeza da pista. Não há desvio na região. O congestionamento era de 3 quilômetros em cada sentido.