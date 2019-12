CET interdita trechos da Marginal do Tietê para a realização de corrida

SÃO PAULO - Motorista precisa ter atenção aos desvios de trânsito feitos nas zonas norte e central da cidade para a realização da 53ª Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha, promovida pela Escola de Educação Física da Polícia Militar, na manhã deste domingo, 8.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas zonas central e norte da cidade, até as 11 horas. Por volta das 5h30 da manhã, homens da companhia colocavam cones em alguns pontos da região para interditar alguns trechos da Marginal do Tietê.

Também no fim da madrugada, um acidente envolvendo dois carros de passeio interditou uma faixa da pista central da Marginal do Tietê, no sentido da Castelo Branco, nas proximidades do Anhembi. A situação já está normalizada.

Por volta das 5h30 da manhã, a CET e a Polícia Militar (PM) estavam no local da ocorrência.

53ª Prova Pedestre Sargento Gonzaguinha

A largada e a chegada ocorrem na Avenida Cruzeiro do Sul. Os organizadores estimam a participação de 10 mil atletas.

Horários da largada:

6h20 - PCD corrida 15 km

6h30 - elite/ geral corrida de 15 km

6h45 - corrida e caminhada de 4 km

​Largada: Avenida Cruzeiro do Sul, 548, junto ao Centro de Capacitação Profissional - Escola de Educação Física da Polícia Militar.

Percurso: Avenida Cruzeiro do Sul (sentido Santana), Ponte Cruzeiro do Sul, Avenida Morvan Dias de Figueiredo (sentido Castelo Branco), Avenida Assis Chateaubriand (sentido Castelo Branco), Acesso para a Avenida Olavo Fontoura, Avenida Olavo Fontoura (sentido Santana), retorno próximo à Praça Campo de Bagatelle, Avenida Olavo Fontoura (sentido Casa Verde), Rua Anita Mafati, Rua Doutor Melo Nogueira, Avenida Braz Leme, Ponte da Casa Verde, Avenida Rudge, Rua Sérgio Tomás, Avenida Presidente Castelo Branco (sentido Airton Senna), Rua Azurita, Rua Pascoal Ranieri, Rua Araguaia, Rua Canindé, Rua Vidal de Negreiros e Avenida Cruzeiro do Sul (sentido Santana).

Alternativas aos motoristas