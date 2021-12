'Achem o avião': campanha pede buscas das vítimas do bimotor que caiu entre Ubatuba e Paraty

Na última quarta-feira, 24, um avião bimotor com três pessoas a bordo desapareceu no mar, na costa de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Uma semana depois, apenas uma das vítimas foi encontrada. Nesta quarta-feira, 1º, uma mobilização nas redes sociais cobra a continuidade das buscas pelo copiloto da aeronave, José Porfírio de Brito Junior, de 20 anos. No Twitter, “Achem o avião” é um dos assuntos mais comentados.

A aeronave decolou do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, às 20h30 da quarta-feira passada, e deveria ter pousado cerca de uma hora depois no Aeroporto de Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, o que não ocorreu. As buscas, coordenadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB), foram iniciadas na madrugada de quinta-feira, 25.

Ainda na quinta, a FAB encontrou no mar o corpo na área de busca em que um avião desapareceu. Mais tarde, o corpo foi identificado como sendo o do piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos, que morava em Corumbá (MS) e, apesar de jovem, era considerado experiente. O copiloto e um tripulante, Sérgio Alves Dias Filho, de 45 anos, seguem desaparecidos.

Conforme registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a aeronave pertencia ao próprio copiloto. O avião estava em situação regular, com autorização para realizar voos noturnos. O bimotor foi fabricado em 1981 e seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA), documento obrigatório em aeronaves, venceria em agosto de 2022.

A mãe do copiloto, Ana Regina, e a namorada dele, Thalya Viana, informaram nas redes sociais que Porfírio deixou de fazer contato por volta das 21 horas da quarta-feira passada. Diariamente, elas têm usado as redes para dar atualizações sobre o caso e cobrar que as autoridades prossigam com as buscas.

tds os dias eu abro os storys da namorada do José na esperança de ele ter sido encontrado, pq eu imagino a angústia dela e da família dele todos os dias, das buscas sem sucesso, das autoridades não ajudarem, eu me coloco no lugar dela. ACHEM O AVIÃO, já faz 1 semana!!! — NaJulia (@annamourajulia) December 1, 2021

Em um vídeo publicado na terça-feira, 30, a mão do copiloto, aos prantos, pede ajuda nas buscas. “Vocês não sabem que dor é essa”, disse. “Não existe corpo, então, meu filho não está morto. Eu não vou desistir de procurar o meu filho.”

Porquê ninguém está falando sobre o caso do José??? Menino que estava no avião bimotor que caiu no mar de Ubatuba e a família está há dias procurando por ele, sem ajuda alguma das autoridades, estão fazendo um grande descaso, a mãe dele tá nas redes sociais pedindo ajuda… pic.twitter.com/NirVvLlrbY — Sophia Barclay (@Eubarclay) November 30, 2021

Thalya, por meio do Instagram, critica o trabalho de buscas feito pela Marinha. “Como vai ser isso, Marinha? Vocês estão esperando eles voltarem nadando? Esperando eles ligarem passando as coordenadas de onde estão?”, questionou por meio de stories.

Na tarde desta terça-feira, o perfil da Marinha desabilitou a função de comentários em suas postagens no Instagram. “A forma que você pretende resolver seus problemas é nos calando?”, perguntou Thalya.

Ainda nesta terça, Thalya puxou a #Achemoavião. No Twitter já há mais de 16 mil tweets sobre o assunto.

Se as vítimas desse avião bimotor que caiu em Paraty fossem celebridades, as autoridades responsáveis não mediriam esforços para encontrá-las, o caso estaria sendo muito noticiado e os familiares e amigos não estariam sem assistência e amparo. Angustiante isso. ACHEM O AVIÃO! — Milena ☾ (@pureendorphin_) December 1, 2021

Como assim um avião DESAPARECE e a Marinha não move o mundo para descobrir onde estão as pessoas? ACHEM O AVIAO https://t.co/I6555Y7aBS — BryannaNasck (@BryannaNasck) December 1, 2021

ACHEM O AVIÃO pic.twitter.com/C7LmHmrNev — Milena Santana (@bastacadadia) December 1, 2021

A reportagem tentou contato com a Marinha e com o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Até as 12h10, não obteve resposta.