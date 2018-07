Abastecimento volta a normal para 30 mil na zona norte de SP

Os cerca de 30 mil moradores de cinco bairros afetados pelo rompimento de uma rede de água na Rua Itamonte, no Jardim Brasil, na zona norte da capital paulista, já não estão mais com suas torneiras secas. Por volta das 20 horas de quarta-feira, 25, o fornecimento foi restabelecido pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo(Sabesp). O rompimento da rede, de 35 centímetros de diâmetro, ocorrido à 0 hora de quarta-feira, afetou os moradores dos bairros de Vila Ede, Parque Edu Chaves (parte), Vila Sabrina, Jardim Brasil e Jardim Japão. Segundo nota da Sabesp, devido à chuva que caiu no fim da tarde na região, não foi possível realizar a reposição da capa asfáltica no local, serviços que serão realizados nesta quinta-feira, 26.